Video: बाघिन को इंप्रेस करने के लिए दो बाघों के बीच घमासान, नहीं देखा होगा टाइगर का ऐसा टशन

Bizarre

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। जंगल की अपनी लाइफ है, उनका अपना कानून है। वहां भी जानवरों के बीच भी वर्चस्व की लड़ाई होती है। शक्तिशाली जानवर अपने से कमजोर जानकारों पर ताकत की आजमाइश करते हैं तो वहीं जब दो ताकतवर जानवर आपस में टकराते हैं तो वो नजारा कुछ और होता है। सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही वीडियो वायरल तेजी से वायरल हो रहा है, जहां बाघिन को इंप्रेस करने के चक्कर में दो बाघ आपस में लड़ते हैं।

अजीबो गरीब परंपरा: मरने के बाद अपनों की लाश को खा जाते हैं ये लोग



Two adult males fighting it out for the female…

As expected, the dominant male won the battle & favour from the queen.

(From SM) pic.twitter.com/jzhoQ3KHCB