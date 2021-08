इंसान के चाऊमीन खाने के तरीके को हाथी ने किया फेल! ट्विस्ट-लिफ्ट और फिर गप, देखें Video

Bizarre

oi-Love Gaur

केन्या, 01 अगस्त: सोशल मीडिया पर आए दिन किसी ना किसी हाथी का वीडियो आपको देखने को मिल जाता हैं। हाथी के वायरल वीडियो दुनिया भर के कई नेटिजन्स (इंटरनेट पर सक्रिय रहने वाले लोग) के लिए खुशी का साधन बनते हैं। भारत में आए दिन आपको हाथियों की मस्ती करते कोई ना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन अब आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आपको हाथी के खाने की स्टाइल हैरान कर देगी।

हाथी के बच्चे का Video देखकर गारंटी से आएगी मुस्कान, देखें कैसे बत्तखों की शिकायत करने मां के पास पहुंचा

Twist & Lift! Olorien shows off her trunks skills, out browsing in the forest. For all her reserved ways, she has a real love of life - and food! It's all the more heartening considering she was rescued as a starved orphan infant: https://t.co/ksAyIMse4T pic.twitter.com/mUvqAs782L