VIDEO: लुप्त हो रहे बंदर संभोग कर पैदा कर सकें बच्चे, इस वजह से पार्क में गाना गा रहे बड़े सिंगर

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 9 फरवरी: पर्यवरण परिवर्तन दुनिया के लिए बहुत गंभीर समस्या बना हुआ है। जिस वजह से बहुत सी प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई हैं। उनके संरक्षण के लिए दुनियाभर में बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन अब इंग्लैंड में विलुप्त होते बंदरों की प्रजाति को बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया, जिसकी चर्चा दुनियाभर में हो रही है। (वीडियो-नीचे)

Over the weekend, Monkey Forest had a VERY SPECIAL GUEST 😯!

The monkeys were treated to a LIVE PERFORMANCE from love song legend 'Marvin Gaye' to help boost the monkey love at the forest this mating season 😍

Read the full story here: https://t.co/sWUjkuzjgb pic.twitter.com/Hr88bISHhI