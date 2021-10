Bizarre

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 26 अक्‍टूबर। इंसान के लिए सबसे सुकून भरी जगह उसका अपना घर होता है। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है कि जिसमें घर से भागकर शख्‍स पुलिस के पास पहुंच गया और उसने पुलिस से कहा प्‍लीज मुझे सलाखों के पीछे डाल दीजिए क्‍योंकि जेल मेरे लिए ज्‍यादा बेहतर है। इस शख्‍स की ऐसी क्‍या मजबूरी थी जिसके कारण उसे घर से बेहतर जेल लग रहा है, वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे?

This person wants to stay in jail not at home, know why he said said 'Jail is better'