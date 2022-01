नौकरी के लिए 60 कंपनियों में आवेदन करने वाली महिला को कहीं से नहीं आई कॉल, कारण जानकर शर्म से हो गई पानी-पानी

Bizarre

oi-Sagar Bhardwaj

डबलिन, 22 जनवरी। इस कंप्टीशन के दौर में नौकरी पाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। 100 जगह नौकरी के लिए आवेदन करो तब जाकर किसी कंपनी से रिप्लाई आता है। हालांकि तकनीकी के इस दौर में एक अच्छी बाद यह हो गई है कि आप कहीं जाने के बजाए अपने ई-मेल के माध्यम से नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन करने की सबसे खराब बात ये है कि यदि आपने एक बार मेल सेंड कर दिया तो फिर चाहे वो सही हो या गलत आप उसमें की गई गलती को सुधार नहीं सकते हैं। इसलिए कोई भी ईमेल सेंड करने से पहले आपको भली-भांति अपने ईमेल को चेक कर लेना चाहिए, वर्ना यह गलती आपके लिए नासूर बन सकती है। आयरलैंड के डबलिन की रहने वाली 23 वर्षीय एश्ले कीनन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एश्ले ने ट्विटर हैंडल पर अपने साथ घटी एक बेहद चौंकाने वाली घटना का खुलासा किया है।

I will never forget applying for jobs when I was 17 for months and never hearing anything back only to realise about 60 applications later I was attaching my period tracker and not my CV 🙂