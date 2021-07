इस बेहद खर्चीली शादी में शामिल हुए मेहमानों को धोने पड़े सारे बर्तन, सामने आई ये वजह

Bizarre

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, 4 जुलाई। शादी करने जा रहे दो व्यक्तियों के लिए एक शादी एक विशेष इवेंट होता है। शादी के बंधन में बंधने जा रहा जोड़ा हमेशा चाहता कि उसका शादी समारोह बहुत ही स्पेशल और एकदम हटकर हो। शादी को शानदार बनाने के लिए वे वेन्यू, खाने और अन्य चीजों पर बेहिसाब खर्च करते देते हैं, लेकिन हालात तब खराब हो सकते हैं जब आप अपने बजट से बाहर जाकर बेहिसाब खर्च कर दें। आज हम आपको ऐसे ही एक शादी समारोह के बारे में बताने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जहां शादी में आए मेहमानों को बर्तन साफ करने के लिए कहा गया।

The guests who attended this very expensive wedding had to wash all the utensils, know why