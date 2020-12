VIDEO: दो बाघों के बीच भयानक लड़ाई को देख WWE के फाइटर भी शर्मा जाएं, देखिए एक-दूसरे को कैसे उठाकर पटका

Bizarre

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। जंगल का एक ही नियम है 'मारो या मरो', यहां हर जीव को अपनी जिंदगी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता है। जंगल में हर जानवर का अपना इलाका होता है और वहां किसी और जानवर की एंट्री उसकी मौत को भी दावत दे सकती है। जंगल के सबसे खूंखार और खतरनाक जानवरों में से एक बाघ अपने इलाके को लेकर काफी गंभीर होते हैं। किसी और बाघ के उस इलाके में पहुंचने के बाद जो होता है उसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसे ही खतरनाक मंजर का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दो बाघों के भीच भयानक लड़ाई देखने को मिला है।

Some fights are lethal, one of the reason for Tiger death is Territorial fights. Today #Ranthambhore Use 🎧@ParveenKaswan@Saket_Badola @GauravSharmaIFS @susantananda3 @rameshpandeyifs @RandeepHooda

via WA forward by team member. pic.twitter.com/QUDD3QLHOy