इस भिक्षु के करतब देख हो जाएंगे हैरान, 10 साल से दाहिने हाथ को उठाए रखा है ऊपर, एक ने बनाया 50 साल का रिकॉर्ड

Bizarre

oi-Sushil Kumar

नई दिल्ली, 26 सितंबर: अगर आपसे कोई पूछे कि अपने दाहिने हाथ को कितनी देर तक उठा कर रख सकते हैं, तो आपका जवाब 5 मिनट, 10 मिनट, मैक्सिम 20 से 25 मिनट होगा। लेकिन साधु अमर भारती ने लगभग 50 वर्षों तक अपने दाहिने हाथ को उठाए रखा। साधु अमर भारती से प्रेरित होकर एक भिक्षु ने ऐसा ही करके सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। भिक्षु का दावा है कि उन्होंने अपने दाहिने हाथ को 10 वर्षों से उठाए रखा है।

English summary

surprised to see feat of this monk for 10 years right hand has been raised up one has made a record of 50 years