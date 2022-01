अब तक 129 बच्चों का बाप बन चुका है यह शख्स, इस साल भी पैदा होंगे 9 बच्चे, 150 बच्चे पैदा करना है लक्ष्य

Bizarre

लंदन, 29 जनवरी। आपने आयुष्मान खुराना की सुपरहिट फिल्म 'विकी डोनर' तो देखी होगी। स्पर्म डोनेट कर वह कई दंपति की सूनी गोद भरने का काम करते हैं। ये तो हुई रील लाइफ की बात अब हम आपको रियल लाइफ के विकी डोनर से मिलवाने जा रहे हैं। यह शख्स स्पर्म डोनेट कर अब तक सैकड़ों दंपति की जिंदगी खुशियों से भर चुका है।

So far, Clive Jones has become the father of 129 children, this year also 9 children will be born