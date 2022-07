जापान में सांप ने काटी बिजली! 10,000 घरों में छाया अंधेरा, 'बेचारे भुजंग' का अंजाम जानिए

Bizarre

oi-Anjan Kumar Chaudhary

टोक्यो, 7 जुलाई: जापान के एक शहर में एक सांप की वजह से एक घंटे तक हजारों घरों और दफ्तरों में बत्ती गुम रही। संयोग से जापान में भी यह गर्मी का महीना चल रहा है। भरी दोपहरी में जब बिजली कटी तब, वहां के लोगों के लिए तापमान बहुत ही ज्यादा था। फिर क्या, अफरा-तफरी मच गई। दुकानदारों ने दुकान बंद कर दिए। जो लोग घरों में थे वे परेशान हो गए। दूसरी ओर बिजली कंपनी के लोग बत्ती जाने का कारण खोजने में लगे थे। जब उन्हें पता चला कि एक 'भुजंग' ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया है, तो उन्होंने भी सिर पकड़ लिया।

English summary

In Japan, due to the snake, there was a short circuit in the power substation, power was cut in thousands of homes and shops for an hour. people have fun on social media