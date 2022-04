Shocking Video: शेरों से झुंड से अकेले भिड़ गया भैंसा, हुआ कुछ ऐसा की चंद सेकेंड में पलट गया पासा

Bizarre

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। जंगल में हर एक जानवर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़के हैं। कोई शिकारी होता है तो कोई शिकार बनता है। बात अगर जंगल के राजा शेर की हो तो बड़े से बड़ा जानवर भी उससे भिड़ने से पहले सौ बार सोचता है। अपनी फुर्ती और ताकत के दम पर ही शेर जंगल का राजा बना है। शेर जंगल का सबेस बड़ा शिकारी हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार शिकारी के हाथ में शिकार लग ही जाए। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शेरों के झुंड को एक अकेले भैंसे ने मात दे दी।

English summary

Shocking: Buffalo started fighting alone with a herd of lions, will not be able to believe by watching the video