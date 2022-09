धरती पर कितनी हैं चीटिंया, जानिए वो तरीका जिससे वैज्ञानिकों ने कर डाला इनकी गिनती करने का असंभव काम

Bizarre

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 21 सितंबर। दुनिया में कितनी चीटियां हैं इसकी गिनती करने के बारे में सोच कर ही हमारा दिमाग चकरा जाता है लेकिन हम आपको कहें कि वैज्ञानिकों ने ये असंभव कार्य को संभव कर दिया है तो आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये ही सच्‍चाई है। आइए जानते है कि आखिर दुनिया में चीटियों की कितनी संख्‍या है और ये वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए वैज्ञानिक इनकी गिनती करने जैसा असंभव कार्य कर पाए हैं।

English summary

scientists have counted how many ants are there in the world, know what method they adopted