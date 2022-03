अपने 5 साल के कुत्ते को 'गे' समझकर मालिक ने घर से निकाला, अब इस कपल ने लिया गोद

Bizarre

oi-Love Gaur

वाशिंगटन, 28 मार्च: इंसानों का जानवरों से काफी लगाव होता है। खासकर कुत्तों से क्योंकि वो अपने मालिक के लिए वफादार होते हैं। कई कहानी आपने सुनी होगी, जिसमें पालतू कुत्तों ने अपने मालिक के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी, लेकिन अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से एक ऐसा अजीब मामला सामने आया है, जिसको जानने के बाद कोई भी हैरान हो सकता है। यहां एक मालिक ने अपने डॉगी को इसलिए घर से निकाल दिया कि उसे शक हुआ कि उसको कुत्ता समलैंगिक यानी गे है।

This is Fezco. He was abandoned by his previous owners for being “gay” after he humped another male dog. This week he was adopted by Steve Nichols and his husband, John Winn. The couple has since renamed him Oscar, after Oscar Wilde. 14/10 for him and his new humans pic.twitter.com/nhytrllMx6