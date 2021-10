Bizarre

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 14 अक्‍टूबर। बच्‍चों शैतानी में कभी ऐसा कुछ कर गुजरते है जिससे बड़ी समस्‍या खड़ी हो जाती है। इनकी ऐसी शैतानियों पर पेरेंट्स को गुस्‍सा तो आता है लेकिन अनजाने में हुई गलती समझकर उन्‍हें समझाना ही हमारे पास विकल्‍प होता है ताकि आगे कभी वो ऐसा काम ना करें। ऐसी ही एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें महज चार साल के बच्‍चे ने अपनी मां के साथ खेल-खेल में ऐसी मुसीबत में फंसा दिया जिसके मां की जान पर बन आई।

English summary

devil child forgot the code by putting a bicycle lock around the mother's neck, the police had to come and break the lock!