पुलिस को चिड़ियाघर से आया इमरजेंसी फोन, पहुंचने पर पता चला नटखट बंदर ने किया था कॉल

Bizarre

oi-Bhavna Pandey

कैलिफोर्निया, 18 अगस्‍त: बंदर इंसान के पूर्वज हैं ये बात एक बार फिर साबित हो चुकी है। सोशल मीडिया पर आपने बहुत से बंदरों के इंसानों जैसी हरकतें करते हुए वायरल वीडियो देंखे होंगे लेकिन अब एक ऐसे बंदर का कारनामा सामना आया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया से एक चौंकाने के साथ हंसा देने वाली घटना सामने आई है।

English summary

California Police got an emergency call from the zoo, upon arrival it was found that the monkey had called