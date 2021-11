क्या है भानगढ़ किले का रहस्य? क्या सच में एक राजकुमारी के हुस्न ने बना दिया इसे 'भूतहा किला'?

Bizarre

अलवर, 23 नवंबर। राजस्थान अपने शौर्य की कहानियों के लिए विश्नप्रसिद्ध है। यहां की शान-शौकत, संस्कृति और पहनावा हमेशा से ही लोगों को आकर्षित करता है। राजस्थान जितना अपनी रेत और भोजन के लिए जाना जाता है, उतना ही वो अपने खूबसूरत किलों के लिए भी मशहूर है। यहां के हर किले की कुछ कहानियां हैं, लेकिन यहां एक ऐसा किला है, जहां शाम को जाना मना है, ऐसा माना जाता है कि शाम होते ही इस किले में आत्माएं भटकने लगती हैं और फिर जो भी यहां पहुंचता है उसका लौटकर वापस आना मुश्किल होता है, जी हां, आपने सही समझा हम बात कर रहे हैं 'भानगढ़ किले' की जिसे कि लोग 'भूतहा किला' भी कहते हैं।

Bhangarh fort is the most haunted fort in India. As we drove up to the fort of Bhangarh in Alwar district of Rajasthan, from the Sariska Tiger Reserve, we passed by the Ajabgarh fort. read its Haunted story.