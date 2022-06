छींक मारते ही पुरानी चीज निकली बाहर, 10 साल पहले नाक में फंस गई थी

Bizarre

नई दिल्ली, 25 जून। कई बार हमारे शरीर की स्वाभाविक एक्टिविटी उस समस्या को हल कर देती है जिसका निदान बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं कर पाते। दक्षिणी लंदन में 14 साल के एक लड़के की नाक में फंसी 10 साल पुरानी चीज बाहर निकाली। इसे देख कर वो चौंक गया।

एक रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिणी लंदन में एक लड़के उमेर कमर की नाक में पहले की तुलना में ज्‍यादा दर्द हो रहा था। ये बात उसने अपने परिजनों को बताई। उन्हें जब नाक में कुछ फंसे होने का अंदेशा हुआ तो अपने दोनों कान में रुई लगाई और बायीं तरफ के नाक के छेद से सांस रोकी। जब छींक आई तो दाईं तरफ की नाक छेद खुला रखा। इस दौरान एक सिक्का बाहर निकला।

लड़के की मां नफसीन ने बताया कि उन्‍हें भी इस बारे में विश्‍वास नहीं हो रहा उनके बेटे को नाक में सिक्का होने की जानकारी नहीं थी। जब उमेर कमर की नाक में सिक्का फंसा था उसकी उम्र 4 साल थी। अब लड़के की उम्र 14 साल हो चुकी है।

कमर दक्षिणी लंदन में रहते हैं। बचपन में नाक में सिक्का फंसने के बाद वो उस घटना को भूल गए थे। गया था। बदा में नाक में घाव होने के बाद डॉक्‍टर्स भी इस बात का पता नहीं लगा पाये।

