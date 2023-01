'ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर....?' नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा की खुली चुनौती

बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू का विवाद और गहरा हो गया है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा के बीच सीधी जुबानी जंग छिड़ गई है। कुशवाहा ने सीएम को ललकार दिया है।

Bihar

oi-Anjan Kumar Chaudhary

बिहार में सत्ताधारी दल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) में टूट के संकेत अब स्पष्ट सामने आ गए हैं। पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे नीतीश को चुनौती दी है और डंके की चोट पर उन्हें राजनीतिक तौर पर ललकारा है। इससे पहले खुद नीतीश ने यह कह दिया था कि वह किसी को नहीं रोक रहे और जिसे जहां जाने का मन है जाए। दोनों नेताओं में से किसी ने एक-दूसरे का सीधा नाम तो नहीं लिया है, लेकिन कड़वाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब कुशवाहा के लिए ज्यादा दिन तक जेडीयू में बने रह पाना मुश्किल हो गया है।

नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा की खुली चुनौती

बिहार में सत्ताधारी जदयू के अंदर काफी दिन से घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपने ही दल से निशाना साधा जा रहा है। दरअसल, जबसे नीतीश ने लालू यादव की पार्टी आरजेडी के सामने राजनीतिक हथियार डाला है, उनकी अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं में अपने-अपने सियासी भविष्य को लेकर बेचैनी बढ़ गई है।

मैंने किसी को नहीं रोका है- नीतीश

पिछले कई दिनों से उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरें आ रही हैं। नीतीश कुमार अबतक उनको लेकर पूछे गए सवालों का गोल-मटोल जवाब दे रहे थे। लेकिन, आज वह अपने आपको शायद रोक नहीं पाए। उनसे जब कुशवाहा को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'हमारी पार्टी कमजोर नहीं हुई है। ये सब गलत आरोप हैं। लोग जो कहना चाहते हैं उन्हें कहने दीजिए। हमारी पार्टी से कोई भी किसी दूसरी पार्टी के संपर्क में नहीं है।' लेकिन, इसकी अगली लाइन जो उन्होंने कही, वही लगता है कि सीधे जुबानी तीर की तरह कुशवाहा को चुभी है। सीएम नीतीश ने कहा, 'मैंने किसी को नहीं रोका है, नेता अपनी इच्छा से आ और जा सकते हैं।'

ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर....?- उपेंद्र कुशवाहा

नीतीश कुमार के इस नहले पर उपेंद्र कुशवाहा ने ट्विटर के जरिए दहला मारा है। उन्होंने ट्वीट किया है, 'बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने! ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगे तब तो हर बड़ा भाई अपने छोटे भाई को घर से भगाकर बाप-दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प ले। ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर....?'

इसे भी पढ़ें- कैसा है नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा में सियासी दोस्ती और दुश्मनी का इतिहास ? जानिए

2021 में नीतीश के साथ आए थे कुशवाहा

उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी आरएलएसपी का 2021 में जेडीयू में विलय कर दिया था। इससे पहले भी नीतीश और उनकी दोस्ती और दुश्मनी रात गई-बात गई टाइप रही है। दोनों नेता कई बार राजनीतिक तौर साथ आए हैं और पलक झपकते ही दूर भी होते रहे हैं। लेकिन, अब नीतीश ने एक तरह से 2025 के बाद अपनी सियासी पार्टी खत्म करने की घोषणा कर रखी है और उत्तराधिकारी के तौर पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम घोषित किया है। उनके दल के नेताओं को यही बात खटक रही है। लेकिन, नीतीश के ऐलान के पीछे उनकी सियासी सोच क्या है, इसके बारे में पता लगा पाना बड़े से बड़े धुरंधर के लिए नामुमकिन है।

Upendra Kushwaha क्या पार्टी को कहेंगे अलविदा, JDU में क्यों मचा है बड़ा बवाल | वनइंडिया हिंदी

English summary

In Bihar, JDU leader Upendra Kushwaha has told Nitish Kumar to leave the party only after taking his share. Nitish had said that wherever he wants to go, he should go.