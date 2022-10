प्रशांत किशोर बोले- फिर बीजेपी के संपर्क में हैं नीतीश कुमार, हाथ मिला लें तो चौंकिएगा मत

Bihar

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Prashant Kishor on Bihar Chief Minister Nitish Kumar: चुनाव रणनीतिकार से नेता बनने की ओर कदम बढ़ा चुके प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में हैं। उन्होंने यहां तक दावा किया है कि अगर नीतीश फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिला लें तो चौंकने वाली बात नहीं होगी। उन्होंने अपने दावे के पक्ष में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का हवाला दिया है, जो जेडीयू-बीजेपी गठबंधन टूटने के बावजूद अपने पद पर बने हुए हैं। हालांकि, जेडीयू ने उनके दावों को भ्रम फैलाने की कोशिश बताया है।

English summary

Prashant Kishor has claimed that Bihar Chief Minister Nitish Kumar is still in touch with the BJP and may go with it again. JDU has termed it as misleading