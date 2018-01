1600 करोड़ के घोटाले की मुख्य आरोपी है प्रिया कुमारी, ठेले पर साड़ी बेचा करती थीं सास

Bihar

सृजन कि संस्थापक मनोरमा देवी कभी ठेले पर घूम-घूम कर सारी बेचा करती थी लेकिन किस्मत की वह धनी थी। एक सिलाई मशीन से हजार करोड़ तक का सफर उसने बड़ी ही बारीकी से तय किया। मनोरमा देवी इस घोटाले को अंजाम देने के लिए सरकारी बैंकों का इस्तेमाल किया। जिसमें गवर्नमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट्स के अकाउंट थे। घोटाले को अंजाम देने के लिए मनोरमा देवी ने सरकारी अधिकारी और बैंक कर्मचारी को भी अपने झांसे में फसाया तथा इस घोटाले को अंजाम दिया जिसने बैंक मैनेजर और जिला अधिकारी के PA की अहम भूमिका रही। इंडियन बैंक और ऑफ़ Bank of Baroda जैसे बैंकों में सरकारी योजना की अधिकतर राशि जमा की जाती थी। जैसे ही सरकारी खातों में कोई भी रकम जमा होता मनोरमा देवी को इसकी जानकारी हो जाती थी और बैंक मैनेजर तथा जिला अधिकारी के असिस्टेंट कि मदद से फर्जी हस्ताक्षर के जरिए सृजन के अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया जाता था।

