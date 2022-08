पटना में नीतीश कुमार के काफिले पर हमला, पथराव में गाड़ियों के शीशे भी टूटे

Bihar

oi-Kapil Tiwari

पटना, अगस्त 21। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर पटना में हमला हुआ है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि जिस वक्त यह हमला हुआ, उस समय नीतीश कुमार काफिले का हिस्सा नहीं थे। उस वक्त काफिले में सिर्फ उनके सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक, नीतीश के काफिले पर पथराव की जानकारी है। इस हमले में नीतीश कुमार की गाड़ी के शीशे भी टूट गए हैं।

CM नीतीश कुमार के कारकेड पर पथराव

हालिया सत्ता परिवर्तन को लेकर है लोगों में नाराजगी!

माना जा रहा है कि यह हमला बिहार में हुए हालिया सत्ता परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार ने जबसे बिहार में एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तभी से राज्य में उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने हाल ही में एनडीए के साथ गठबंधन को खत्म कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली है।

Patna | Stones pelted at the convoy of Bihar CM Nitish Kumar; CM was not present in the convoy at the time of the incident. pic.twitter.com/5kNnn7IDlv