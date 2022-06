Munni Rajak: लालू ने कपड़े धोने वाली महिला को MLC के लिए क्यों चुना ? इनकी संपत्ति भी जानिए

Bihar

पटना, 15 जून: बिहार विधान परिषद के लिए सोमवार को सभी सात उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। इनमें आरजेडी की मुन्नी देवी रजक भी शामिल हैं। मुन्नी देवी दलित हैं और वह कपड़े धोने का काम करती हैं। इनके अलावा राजद के दो और सदस्य अशोक कुमार पांडे और कारी सुहैल, जेडीयू के रवींद्र प्रसाद सिंह और अफाक अहमद खान. बीजेपी के हरि सहनी और अनिल शर्मा भी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। इन सभी विधान पार्षदों ने अपने दलों में निचले पायदान से राजनीति शुरू की है और उच्च सदन तक पहुंचे हैं। लेकिन, मुन्नी देवी का एमएलसी बनना चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए जानते हैं कि लालू यादव ने उन्हें विधान परिषद में भेजने का फैसला क्यों किया और आरजेडी की इस 'गरीब' नेता के पास कुल कितनी संपत्ति है।

Lalu Yadav has tried to make the Dalit vote bank with him by making Munni Devi MLC from RJD. Munni Rajak, a washerman by profession, has assets worth 28 lakhs