बिहार में जहरीली शराब से 32 लोगों की मौत, JDU के विधायक बोले- 32 मरें या 50 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता

Bihar

Kapil Tiwari

पटना, मार्च 21। बिहार में पूर्ण रूप से लागू शराबबंदी के बीच पिछले दो दिन के अंदर जहरीली शराब से 32 लोगों की मौत हो गई है। जहरीली शराब पीनी से भागलपुर और बांका जिले में सबसे अधिक मौतें हुई हैं। इस घटना के बाद से नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए एक अटपटा बयान दे दिया है। दरअसल, उन्होंने कहा है कि राज्य में शराबबंदी लागू है, ऐसे में 32 लोगों की मौत हो या फिर 50 की इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

क्या कहा गोपाल मंडल ने ?

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए गोपाल मंडल ने कहा, "नीतीश कुमार ने राज्य में शराब की सभी दुकानें पहले से ही बंद कर रखी हैं, ऐसे में बिहार में जहरीली शराब पीने से 32 लोगों की मौत हो जाती है या 50 लोगों की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने निजी फायदे के लिए शराब तस्करों से जुड़े हैं।"

#WATCH | Bihar CM Nitish Kumar has closed all liquor shops in the state long ago. It doesn't matter if 32 people die or 50 after consuming spurious liquor in Bihar. Senior Police officers are connected to liquors smugglers for their personal benefits: Gopal Mandal, JDU MLA pic.twitter.com/dxRU1IXU0S