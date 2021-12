कार्यक्रम में मीडियाकर्मियों पर भड़के सीएम नीतीश, कहा- अगर समाज सुधार से नफरत है तो यहां से चले जाइए

Bihar

oi-Prashanth Rai

मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बुधवार को सुधार अभियान के तहत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे सीएम नीतीश कुमार अचानक मीडियाकर्मियों पर भड़क गए। सीएम नीतीश कुमार ने मीडियाकर्मियों से कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ये मीडिया वाले किधर जा रहे हैं। फिर सीएम नीतीश ने पूछा कि आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है? अगर नफरत है तो आप यहां से चले जाइए बाहर। आप लोग कौन सा काम कर रहे हैं। कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए हम आपको बता दिये कि समाज को आप नहीं जानते हैं। आदमी का स्वभाव 100 प्रतिशत ठीक नहीं हो सकता है।

दरअसल, मीडियाकर्मियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ी झड़प हो गई, जिससे भाषण में व्याधान पड़ने पर सीएम नीतीश कुमार आग बबूला हो गए। अपने संबोधन में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि शराब पीना मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान की धारा 47 में शराबबंदी से जुड़ी व्यवस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक यह बहुत जानलेवा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस आदमी को हैवान बनाने वाला कहा। फिर शराब अच्छी चीज कैसे हो गई। अपने को बहुत काबिल, बहुत पढ़ा-लिखा, विद्वान व बड़ा लेखक मानने वाले कुछ लोग शराबबंदी और इसके चलते खासकर मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं।

#WATCH | "If you have a problem with societal improvement, then get out of here," said Bihar CM Nitish Kumar to the media on getting distracted by a ruckus that happened between JD(U) workers & the police during the CM's public address in Muzaffarpur, yesterday pic.twitter.com/KxxslGR0mx