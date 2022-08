बीजेपी को जब पता था नीतीश गठबंधन तोड़ देंगे, फिर रोकने की क्यों नहीं हुई कोशिश ? जानिए

Bihar

oi-Anjan Kumar Chaudhary

पटना, 9 अगस्त: भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व को नीतीश कुमार के फैसले का पूरा अंदाजा था, लेकिन फिर भी उन्हें गठबंधन में बने रखने की कोई कोशिश नहीं की गई है। हालांकि, ऐसी खबरें आई थीं, लेकिन पार्टी सूत्रों का अब कहना है कि पार्टी नेतृत्व ने नीतीश के हर ऐक्शन को आराम से हो जाने दिया। इसके पीछे पार्टी की भविष्य की रणनीति मानी जा रही है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि नीतीश एकबार फिर से पलटें और उनके इस कदम से उनकी छवि को और बट्टा लगे, जिसके लिए वह अब काफी मशहूर हो चुके हैं!

English summary

BJP sources say that the party leadership was aware of Nitish Kumar's every move, but no attempt was made to persuade him deliberately