बिहार: सारण में सड़क किनारे अंतिम संस्कार में खाना खा रहे लोगों को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, 18 घायल

Bihar

oi-Pallavi Kumari

Bihar Saran accident: बिहार के सारण में एक भीषण सड़क हादसे में 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बिहार के सारण जिले में सड़क किनारे अंतिम संस्कार में लोग खाना खा रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार उनके ऊपर चढ़ गई, जिससे 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सड़क किनारे दुकान को तोड़ते हुए बस्ती में घुस गई थी। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। हालांकि कई मीडियो रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कार चालक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है।

मिली जानकारी के मुताबिक सारण जिले में शनिवार को मशरख प्रखंड के लखनपुर गांव में लोग अंतिम संस्कार भोज में खाना खा रहे थे, तभी कार सड़क किनारे दुकान को तोड़ते हुए बस्ती में घुस गई थी। गांव में श्राद्ध में भाग लेने वाले 18 लोगों को कार ने कुचल दिया और उनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई है।

Bihar | 18 people were severely injured when a high-speeding car ran over them in Saran while they were having food at a funeral feast on the roadside. The car entered the settlement while breaking into a roadside shop. The injured were sent to a hospital. Further details awaited pic.twitter.com/OQ3aIjGPb7