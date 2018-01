चारा घोटाले में क्या हुआ 20 सालों के भीतर, लालू को सजा तो जगन्नाथ मिश्रा बरी

Lalu Yadav Sent to Jail in Fodder scam, CBI Court ने माना दोषी | वनइंडिया हिन्दी

पटना। आज सीबीआई की विशेष अदालत में चारा घोटाले में लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई। लालू प्रसाद यादव पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लालू समर्थकों में इस फैसले से काफी मायूसी है। इस मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने फैसला सुनाया। ये मामला देवघर कोषागार से 84.54 लाख रुपए की अवैध निकासी से संबंधित है। इसमे 1994-95 के बीच पशुओं के चारा व दवाओं के नाम पर ये फर्जीवाड़ा किया गया था।