'फिर भाजपा में जाएंगे नीतीश?' प्रशांत किशोर के आरोपों पर बिहार के CM नीतीश का तगड़ा जवाब

oi-Neeraj Kumar Yadav

नीतीश कुमार जब से एनडीए से अलग होकर बिहार में गठबंधन के साथ सरकार बनाए हैं, तब से उनके और प्रशांत किशोर के बीच राजनीतिक बयान जारी है। इसी बीच बीते दिनों प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी भाजपा के साथ संपर्क में हैं। अब इसको लेकर नीतीश कुमार ने सफाई दी है। शुक्रवार को पत्रकारों ने जब उनसे इसको लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को हम बहुत पहले से जानते हैं। वह अपने प्रचार के लिए जो चाहे बोलते रहते हैं। हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। एक समय था, जब मैं उनका सम्मान करता था। उन्होंने कहा कि हमने जिन लोगों की इज्जत की है, आपको मालूम है। ऐसे में उसपर कोई कमेंट मत करिए और आप कृपा करके मुझसे उनके बारे में मत पूछिए।

#WATCH | "...He speaks for his own publicity & can speak whatever he wants, we don't care. He's young. There was a time when I respected him...those whom I respected had disrespected me: Bihar CM Nitish Kumar on Prashant Kishor's remark that he's in touch with BJP pic.twitter.com/ZPdmQUDSkr