बाल-बाल बचे बिहार के CM नीतीश कुमार, छठ घाटों का निरीक्षण करते समय खंभे से टकराई नाव

Bihar

oi-Neeraj Kumar Yadav

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को पटना के गंगा के किनारे छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान उनकी नाव जेपी सेतु के एक खंभे से टकरा गई। हालांकि, सुरक्षाकर्मियों की सूझबूझ से मुख्यमंत्री और नाव में सवार सभी सुरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ छठ घाटों का निरीक्षण करने गए थे। वह स्टीमर पर सवार होकर घाटों का निरीक्षण कर रहे थे। जैसे ही स्टीमर जेपी सेतू के पास पहुंची, वैसे ही वह सेतु के एक पोल से टकरा गई।

Patna | Bihar CM Nitish Kumar's boat collided with a pillar of JP Setu during the inspection of Chhath Ghat situated on the bank of river Ganga today. All onboard the boat including the CM are safe. pic.twitter.com/ga8vusRtjH