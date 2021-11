पटना: सेना का अधिकारी पाकिस्तान भेज रहा था खुफिया जानकारी, गिरफ्तार

Bihar

oi-Love Gaur

पटना, 15 नवंबर: बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आई है। खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेजने के आरोप में सेना के अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सेना अधिकारी ने इस बात को भी कबूल किया है कि उसने सेना के संवेदनशील दस्तावेज को दुश्मन देश पाकिस्तान में एक व्यक्ति को भेजे हैं। आरोपी को पटना के दानापुर से गिरफ्तार किया गया है।

वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए एएसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि उसने अपनी सेना इकाई के संवेदनशील दस्तावेज पाकिस्तान के एक व्यक्ति को भेजने की बात कबूल की है। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसकी जांच शुरू की गई है।

Bihar: An Army official has been arrested from Danapur, Patna

"He has confessed to sending sensitive documents of his Army unit to a Pakistan-based person. An FIR has been registered under Official Secrets Act & investigation has been initiated," says ASP Syed Imran Masood pic.twitter.com/arRCVJ9RvN