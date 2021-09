गलती से खाते में आ गए 5.5 लाख रुपए, 'पीएम मोदी ने भेजा है' कहकर नहीं लौटाया तो क्या हुआ ? जानिए

Bihar

खगड़िया, 15 सितंबर: बिहार के खगड़िया से एक बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है। शुरुआती गलती तो उन बैंक वालों की थी, जिन्होंने गलती से साढ़े पांच लाख रुपये एक व्यक्ति के अकाउंट में डाल दिए। अपने खाते में अचानक आ टपके इतनी बड़ी रकम को देखकर उस शख्स के मन में शायद लालच आ गया और उसने सारे पैसे बैंक अकाउंट से निकाल लिए। उसके मन में शायद यह आशंका थी कि कहीं बैंक इसे वापस न ले ले। लेकिन, असली मजेदार कहानी तब शुरू हुई, जब बैंक के अधिकारियों-कर्मचारियों ने उसके घर के चक्कर काटने शुरू किए। उस शख्स ने कहना शुरू कर दिया कि उसके खाते में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पैसे भेजे हैं, इसलिए वह किसी भी कीमत पर उसे बैंक को नहीं लौटा सकता। मामला लंबा चला और उस शख्स के दावों के मुताबिक उसने सारे पैसे खर्च भी कर दिए। अब जाकर बैंक की शिकायत पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है।

In Bihar's Khagaria district, a person has been caught because he was not ready to return 5.5 lakh rupees transferred in the account by mistake, in the name of PM Modi