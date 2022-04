कौन हैं मोहित बुंदस जो 21 की उम्र में पहले IPS फिर IAS बने, अब IRS पत्नी ने क्यों दर्ज करवाई FIR? ?

Bhopal

भोपाल, 27 अप्रैल। मध्य प्रदेश में एक अफसर जोड़ी सुर्खियों में है। पति आईएएस तो पत्नी आईआरएस अफसर हैं। IAS मोहित बुंदस वर्तमान में वन विभाग भोपाल के डिप्टी सेक्रेटरी हैं। वे भोपाल में ADM रह चुके हैं। IRS पत्नी भी भोपाल में पोस्टेड है।

आईआरएस पत्नी ने आईएएस पति के खिलाफ भोपाल के महिला थाना में दहेज प्रताड़ना और मारपीट का केस दर्ज कराया है। पुलिस ने IAS मोहित के साथ उनकी मां पुष्पा, बहन सविता और सुनीता को भी आरोपी बनाया है।

बुंदस की शादी 2012 में हुई है। उनका एक बच्चा भी है। पत्नी का आरोप है कि शादी के बाद से ससुराल वाले मुझे प्रताड़ित करने लगे। पति की दोनों बहनें ताने मारती हैं। सास भी बेटियों-बेटे का साथ देती हैं। मंगलवार को मैं अपने ऑफिस में थीं। इसी बीच मोहित पहुंच गए। उन्होंने यहां गाली-गालौज कर दी। मैंने विरोध किया तो मेरे साथ मारपीट भी की।

मोहित बुंदस राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। महज 21 साल की उम्र में पहले IPS बन गए थे। 18 दिसंबर 2006 से 24 अगस्त 2011 तक झारखंड कैडर में IPS रहे। 2011 में वे IAS के लिए सिलेक्ट हुए। बुंदस की शादी 2012 में हुई है। उनका एक बच्चा भी है।

करीब दो महीने से मोहित की पत्नी अलग रह रही हैं। उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि फरवरी 2022 में वह शादी समारोह में शामिल होने जयपुर गई थीं। तब दोनों ननदों ने उनसे विवाद किया था। हालांकि पुलिस ने मोहित की पत्नी के नाम का खुलासा अभी नहीं किया है। पुलिस का कहना कि मामले की जांच की जा रही है।

