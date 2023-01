चुनाव से पहले MP में विधायकों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगा वेतनमान, सरकार पर आएगा इतने करोड़ का अतिरिक्त भार

एमपी में होने वाले चुनाव पहले अब विधायकों का वेतन बढ़ाने की तैयारी। अभी मिलता है एक लाख दस हजार रुपए। जानकारी अनुसारनए नए वेतनवृद्धि के तहत 40 हजार बढ़ाने पर चर्चा चल रही है।

मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले विधायकों की बल्ले बल्ले होने वाली है। दरअसल विधायकों का वेतन बढ़ाने को लेकर तैयारी की जा रही है। वर्तमान में विधायकों को ₹1 लाख 10 हजार वेतन मिलता है। जिसमें ₹40 हजार की बढ़ोतरी को लेकर चर्चा चल रही है। अगर ऐसा होता है तो विधायकों की सैलरी 1 लाख 50 हजार यानी डेढ़ लाख रुपए हो जाएगी। सरकार ने वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों से जानकारी बुलाई है। इसके बाद वेतन भत्तों व पेंशन पुनरीक्षण के लिए गठित समिति इस पर फैसला लेगी। अगर ऐसा हुआ तो राज्य सरकार के खजाने पर करोड़ो रुपये का अतिरिक्त भार भी आएगा।

