भिखारी ने 90 हजार कैश देकर पत्नी के लिए खरीदी गाड़ी, जानिए कितनी है रोज की कमाई

Bhopal

oi-Vinay Saxena

भोपाल, 24 मई: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से एक दिल छू लेने वाली अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की है, जो भीख मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता है, लेकिन जब बात पत्नी के आराम की आई तो उसने अपनी पूरी कमाई लगाकर एक मोटरसाइकिल खरीद ली। दोनों के इस प्यार की चर्चा अब चारों ओर हो रही है। वीडियो भी वायरल हो गया है, जिसमें संतोष नई मोपेड पर अपनी पत्नी को बैठाकर ले जाता है।

#WATCH A beggar, Santosh Kumar Sahu buys a moped motorcycle worth Rs 90,000 for his wife Munni in Chhindwara, MP

Earlier, we had a tricycle. After my wife complained of backache, I got this vehicle for Rs 90,000. We can now go to Seoni, Itarsi, Bhopal, Indore, he says. pic.twitter.com/a72vKheSAB