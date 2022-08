Sidhi: संजय टाइगर रिजर्व में रिश्तों की डोर, बाघिन मां छोड़ गई दुनिया तो मौसी ने दिया तीनों शावकों को सहारा

Bhopal

सीधी, 23 अगस्त। जिले में स्थित संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है‌। दरअसल, यहां बहन की मौत के बाद उसके बच्चों की देखभाल करने वाली बाघिन अब कुछ नया कर रही है। वह अपने शावकों के साथ-साथ बहन के शावकों को भी शिकार की ट्रेंनिंग दे रही है।

English summary

Sidhi: The bond of relationships in Sanjay Tiger Reserve, the tigress mother left the world and the aunt gave support to the three cubs