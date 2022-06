घर के अंदर मिली पति-पत्नी और बच्चे की लाश, 10 साल की बच्ची मिली बेहोश

Bhind

oi-Hemant Sharma

भिंड, 11 जून। भिंड में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां भिंड के कटवा गुर्जर गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की लाश घर के अंदर मिली है। माता-पिता फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले, जबकि बेटे की लाश जमीन पर पड़ी मिली। बेटी भी बेसुध हालत में मिली, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

three people of the same family died in bhind, now only 10 year old girl is left in the house