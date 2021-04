कर्नाटक में 18 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 6 लोग गिरफ्तार, एक हफ्ते में 40 की हो चुकी है गिरफ्तारी

Bangalore

oi-Kapil Tiwari

बेंगलुरु, अप्रैल 29। देश में कोरोना संकट के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीज को दिए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी और जमाखोरी के भी मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच कर्नाटक में केंद्रीय क्राइम ब्रांच की टीम ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से क्राइम ब्रांच की टीम ने 18 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक, इन आरोपियों में एक महिला नर्स है, जो येलहनका के एक अस्पताल में काम करती है। इसके अलावा दूसरा आरोप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है।

राज्य में एक हफ्ते के अंदर हो चुकी हैं 40 गिरफ्तारियां

जानकारी के मुताबिक, कर्नाटक में पिछले एक हफ्ते से क्राइम ब्रांच की टीम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत अभी तक 80 से ज्यादा इंजेक्शन बरामद किए जा चुके हैं और 40 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी अधिकतर किसी अस्पताल के स्टाफ या फिर डॉक्टर या मेडिकल शॉप के मालिक होते हैं।

