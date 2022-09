कर्नाटक: पैगंबर मुहम्मद पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित करने पर प्रिंसिपल से मारपीट, जांच के आदेश

Bangalore

oi-Neeraj Kumar Yadav

नई दिल्ली, 28 सितंबर। कर्नाटक में पैगंबर मुहम्मद पर निबंध प्रतियोगिता को लेकर गडग, जिले के एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक से कुछ लोगों द्वारा मारपीट किए जाने के मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार दक्षिणपंथी संगठन श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल को परेशान किया था। साथ ही राम सेना के कार्यकर्ताओं ने उन पर धर्मांतरण का भी आरोप लगाया था।

I'll get complaint copy & info by headmaster & students. I'll forward info to Dy director of state education dept: Block Education officer