कर्नाटक: कोविड गाइडलाइन जारी- दुर्गा पूजा में एक बार में 50 लोगों को अनुमति, मूर्ति 4 फीट की ही हो

बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी व सबसे बड़ी महानगर पालिका वृहद बेंगलुरु में प्रशासन ने नवरात्रि के दौरान दुर्गापूजा के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए। कोरोना महामारी से जुड़े दिशा-निर्देशों में कहा गया कि, वृहद बेंगलुरु महानगर पालिका में आयोजन जोन के संबंधित संयुक्त आयुक्त की अनुमति से होंगे.. जिसमें दुर्गे की मूर्ति का आकार 4 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हर वार्ड में 1 ही मूर्ति-स्थापना का कार्यक्रम करना होगा। दुर्गा मां की प्रार्थना के दौरान एक बार में 50 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं होगी।

कल से शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्रि

इस बार आश्विन शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार से हैं। इन दिनों में देवी की अगवानी घट स्थापना करके की जाती है। मान्यता हैं कि, देवी का आवाहन-स्थापना शुभ मुहूर्त में किया जाना आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार, 7 अक्टूबर को प्रतिपदा तिथि दोपहर 1 बजकर 46 मिनट तक रहेगी। इस दिन चित्रा नक्षत्र रात्रि में 9.13 बजे तक रहेगा। इसलिए घट स्थापना दोपहर 1.46 बजे तक करनी होगी, क्योंकि इसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी।

महालया अमावस्या, आज बैंक बंद

आज कौओं को भोग लगाकर अपने परिवार के जान गंवाने वालों की आत्मा को शांति दिलाने वाली महालया अमावस्या भी है। इस वजह से आज अगरतला, बेंगलुरु और कोलकाता में बैंक बंद हैं। इसके बाद 12 अक्टूबर को दुर्गा पूजा पर भी (महा सप्तमी) बैंक बंद रह सकते हैं। इसके अगले दिन दुर्गा पूजा की महा अष्टमी है। 14 अक्टूबर को दुर्गा पूजा है..उसी दिन दशहरा (महा नवमी) है। तब बेंगलुरु के अलावा अगरतला, चेन्नई, गंगटोक, गुवाहाटी, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रांची, शिलांग और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे। लोग पूरे 9 दिन तक दुर्गा पूजा व धार्मिक अनुष्ठान करेंगे।

