Karnataka: MLA नागेश ने की कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार से मुलाकात, क्या फिर होगी घर वापसी?

MLA नागेश ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार से मुलाकात की। जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि वह फिर से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।

Bangalore

oi-Neeraj Kumar Yadav

कर्नाटक में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि, अभी चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन राज्य में सियासी हलचले तेज हो गई है। यही वजह है कि दलबदल का भी दौर शुरू हो गई है और कई नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को मुलबगल से निर्दलीय विधायक एच नागेश ने कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार से मुलाकात की। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वह फिर से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।

Karnataka | Independent MLA from Mulbagal, H Nagesh (extreme left), who had quit the Congress & JD(S) govt in 2019 & held the post of a minister in the BJP govt, met Congress President DK Shivakumar in Bengaluru today. pic.twitter.com/OEL8u32f6K