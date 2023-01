कर्नाटक: सिद्धारमैया बोले- चुनाव से पहले मुझे अपमानित करने के लिए मुझ पर लिखी गई किताब

कर्नाटक के पूर्व मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि 'सिद्दू निजाकनासुगलु' नाम की किताब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें बदनाम करने के लिए लिखी गई है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि 'सिद्दू निजाकनासुगलु' नाम की किताब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें अपमानित करने के इरादे से लिखी गई है। सिद्धारमैया् ने इसे 'पूरी तरह मानहानिकारक' कहा है। उन्‍होंने कहा इसके खिलाफ वो जल्‍द कानूनी कार्रवाई करेंगे। विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा राज्‍य के चुनाव नजदीक है और ये किताब उनकी छवि को धूमिल और अपमानित करने के उद्देश्‍य से की गई है। उन्‍होंने कहा कि ये इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है।

सूत्रों के अनुसार किताब में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक की पिछली कांग्रेस सरकार के कथित कुशासन और उनकी 'तुष्टिकरण की राजनीति' पर लिखा गया है। यह कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कार्यकाल से जुड़े कुछ विवादास्पद और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मुद्दों और घटनाओं को भी उजागर किया गया है।

सिद्धारमैया ने किताब के पीछे भाजपा की भूमिका का आरोप लगाते हुए पूछा "मुझे नहीं पता, पीलिया वाले लोगों के लिए सब कुछ पीला है। टीपू तत्कालीन मैसूर साम्राज्य के 18 वीं शताब्दी के शासक टीपू सुल्तान जैसी पोशाक किसने पहनी थी और उनके हाथ में तलवार थी, यह येदियुरप्पा और शोभा करंदलाजे थे। कौन टीपू पर शेख अली की किताब की प्रस्तावना लिखी, क्या यह द्वैत नहीं है?" सिद्धारमैया ने कहा, "जानबूझकर चुनाव से पहले मुझे अपमानित करने के लिए, वे एक किताब ला रहे हैं। यह पूरी तरह से अपमानजनक है। मैं देखूंगा कि कानूनी रूप से क्या किया जाना है।"

बता दें किताब के विमोचन कार्यक्रम के पोस्टर सोमवार को सामने आया, जिसमें उन किताबों की प्रतियां दिखाई गई थीं, जिनके कवर पर टीपू सुल्तान जैसी पोशाक पहने और तलवार लिए सिद्धारमैया की तस्वीर है। पोस्टर के अनुसार इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उच्च शिक्षा मंत्री सी एन अश्वथ नारायण करेंगे, जो पुस्तक का विमोचन भी करेंगे।

