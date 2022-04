अजमेर में धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल व धार्मिक झंडों पर रोक

Ajmer

अजमेर, 8 अप्रैल। राजस्थान के अजमेर जिला प्रशासन ने धार्मिक स्थल और सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। अजमेर प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जो सात अप्रैल से लागू हुआ है। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक के पीछे अजमेर प्रशासन का तर्क ध्वनि प्रदूषण।

लाउडस्पीकर के अलावा अजमेर में धार्मिक झंडों पर भी रोक लगा दी गई है। हाल ही में अजान विवाद ने तूल पकड़ा था। माना जा रहा है कि इस फैसले के पीछे की वजह ध्वनि प्रदूषण के अलावा अजान विवाद भी है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार अजमेर जिला प्रशासन ने आदेश में कहा कि कोई व्यक्ति या उनका समूह या प्रतिनिधि किसी भी प्रकार के धार्मिक या अन्य समारोह के लिए डीजे का इस्तेमाल बिना अनुमति नहीं करेगा।

Rajasthan | To curb noise pollution Ajmer District administration bans use of loudspeakers at all public and religious places. The order has been effective since yesterday, April 7 pic.twitter.com/Cf2myRm950