Video: रोहिंग्या के मसले पर एक शख्स ने हिंदुओं को इस तरह चेताया

नई दिल्लीः देश और दुनिया में रोहिंग्या मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर काफी बातें हो रही हैं। कई राजनीतिक संगठनों ने उन्हें देश में शरण देने की वकालत कर रहे हैं। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी बात पहुंची चुकी है। केन्द्र सरकार ने रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर किया।

रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर गृह मंत्रालय ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारत जगह नहीं दे सकता और उन्हें म्यांमर वापस लौटा देगा। इस बारे में रेड अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। इसी बीच मशहूर पत्रकार तारिक फतेह ने एक वीडियो शेयर किया है।

ये वीडियो एक मिनट 6 सेकेंड का है। इस वीडियो में ये शख्स रोहिंग्या मुसलानों के पक्ष में नारेबाजी भी की। ये शख्स इस वीडियो में पीएम मोदी की भी बात कर रहा है। इस शख्स का कहना है कि जितना जल्दी हो सके पीएम मोदी को इस मामले में चुप्पी तोड़ें।

इस वीडियो में ये शख्स भारत सरकार को धमकी दे रहा है। देखें ये वीडियो-

Indian Muslim claims Muslims r a peaceful ppl. They'll wipe out Hindus & India if #Rohingya not helped pic.twitter.com/3jZKv2iKQx via @ppanks_g