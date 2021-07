मध्य प्रदेश में 10वीं का रिजल्ट जारी, पहली बार 100 फीसदी छात्र हुए पास

Jobs

भोपाल, जुलाई 14। मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। पहली बार एमपी में 100 फीसदी छात्र पास हुए हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से मध्य प्रदेश में 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया था, जिसके बाद विशेष फॉर्मूले के तहत रिजल्ट तैयार किया गया।

12वीं के नतीजे 26 जुलाई को होंगे घोषित

राज्य के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने 10वीं के नतीजों पर बोलते हुए कहा कि जिन छात्रों को इन नतीजों से कोई परेशानी है तो वो अगले साल होने वाली परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि कक्षा 11वीं और 12वीं के नतीजे 25 और 26 जुलाई को घोषित किए जाएंगे।

