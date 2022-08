Fact Check: भारत में हिंदुओं पर हमले का दावा वाले वीडियो का जानिए सच?

Fact Check

oi-Love Gaur

नई दिल्ली,30 अगस्त: हैदराबाद की गौशमहल से विधायक टी राजा सिंह की पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी ने पार्टी के निष्कासित कर दिया। विधायक टी राजा सिंह को टिप्पणियों के बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया था, हालांकि बाद में उनको जमानत मिल गई। ऐसे में टी राजा के बयान को लेकर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में तनाव बढ़ गया था। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है हैदराबाद में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, साथ ही हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी की भी मांग की गई। ऐसे में क्या है इस वायरल वीडियो को सच जानिए....

वायरल वीडियो में लोगों के एक झुंड को एक घर पर चढ़ते हुए और उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। यहां तक ​​कि कुछ लोग दरवाजे पीटे रहे हैं, तो कुछ ने दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की। वीडियो के आगे जवान भीड़ को काबू में करने के लिए स्मॉक बॉम की फायरिंग करते देखा गया। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है "हैदराबाद अपडेट"।

Fake case of #blasphemy against an innocent Hindu minority man lodged in at Rabia center, Saddar of Hyderabad in #Pakistan. Ashok Kumar works as a sweeper. TLP thugs came to kill the Hindu man but didn’t succeed. It was actually a Muslim woman who had burned the Islamist book. pic.twitter.com/BODLRGNjIf