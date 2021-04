Fact Check: क्या भारत के डबल म्यूटेंट से बढ़ी हुई है दुनिया की चिंता? जानिए सच्चाई

Fact Check

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, अप्रैल 20: भारत में कोरोना ने अपना घातक रूप ले लिया है। पूरे देश से रोजाना लाखों की संख्या में नए केस दर्ज हो रहे हैं। जहां देश मौजूदा वक्त में कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है। वहीं इसमें सबसे बड़ा चिंता का विषय डबल म्यूटेंट वैरिएंट का तेजी से फैलना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोनी की दूसरी लहर एक मिनट के संपर्क में आने पर कोरोना पॉजिटिव कर दे रहा है। ऐसे में यह कितना घातक है इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इन सब एक बीच एक अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट ने दावा किया है कि इंडियन डबल म्यूटेंट वैरिएंट से पूरी दुनिया को चिंतित कर रखा है।

इस खबर के पब्लिश होने के बाद पीआईबी फैक्ट चेक ने न्यूज की हेडलाइन को 'भ्रामक' करार दिया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने सोमवार को खबर को लेकर ट्वीट किया, जिसमें बताया कि गया कि कोरोना का डबल म्यूटेंट वैरिएंट सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के और कई देशों में भी मिला है। इसलिए इंग्लिश वेबसाइट की ओर से पब्लिश की गई खबर की हेडलाइन लोगों को गुमराह यानी भ्रामक करने वाली है।

A headline of a news report claims that India's 'double mutation' covid virus variant is worrying the world. #PIBFactCheck: This headline is #MISLEADING. The double mutation has been found in several other countries as well.

Read here: https://t.co/JJiS6FAY38 pic.twitter.com/vfpwiRfTjD