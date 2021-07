Fact Check: क्या डेल्टा वैरिएंट बिना किसी लक्षण के पहुंचाता है नुकसान? जानें सच्चाई

Fact Check

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 18 जुलाई: देश ने हाल ही में कोरोना की दूसरी लहर का भयानक सामना किया है। अब कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए मुस्तैदी के साथ तैयारियां की जा रही है। वहीं कोरोना के कई वैरिएंट्स ने भी सरकार सहित लोगों की चिंता बढ़ी दी है, लेकिन इस बीच हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि डेल्टा वैरिएंट बिना किसी लक्षण के बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। क्या है इस वायरल मैसेज की सच्चाई, जानिए...

दरअसल, वायरल मैसेज में कोरोना के डेल्टा वैरिएंट को लेकर कुछ दावे किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि अगर खांसी और फीवर नहीं है, लेकिन थकान, गले में खराश और सिरदर्द है तो ये निमोनिया के सिम्पटम्स हो सकते हैं और यही कारण आगे चलकर कोविड के डेल्टा वैरिएंट के संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा वायरल पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि डेल्टा वैरिएंट का शरीर पर कोई लक्षण नहीं दिखता है और इस स्थिति में यह साइलेंट किलर की तरह शरीर को नुकसान पहुंचाता है और मौत का खतरा भी बढ़ा देता है।

इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बिना लक्षण शरीर के कई अंगों को अपनी चपेट में लेता हैं, क्योंकि इसका हमला सीधा इंसान के फेफड़ों पर होता है, इसलिए नाक से लिया गया नमूना नेगेटिव आता है, लेकिन अगर छाती का एक्स-रे लिया जाए तो वायरस के संक्रमण की सही रिपोर्ट पता लग जाती है।

A message circulating on social media is making several claims about the COVID19 Delta virus. #PIBFactCheck: The claims made in this message are #FALSE. For authentic information related to #COVID19, please visit https://t.co/QrWMzE3qZn. pic.twitter.com/UdpBtxgVRv