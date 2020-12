अस्पताल का ये VIDEO बताता है कि MDH के धर्मपाल गुलाटी को देश से कितना प्यार था, लेकिन सच्चाई भी जानें

Fact Check

oi-Shilpa Thakur

नई दिल्ली। एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके जाने से देशभर के लोग काफी दुखी हैं। इस दौरान सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो को भाजपा नेताओं के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री से जुडे़ लोगों, पत्रकारों और उद्योगपतियों तक ने शेयर किया है। जिसके साथ इन्होंने दावा किया है कि ये वीडियो महाशय धर्मपाल गुलाटी के आखिरी पलों का है। इस वीडियो में एक शख्स को गाना गाते हुए देखा जा सकता है।

Most overwhelming video you can see today. Even in his last breaths owner of MDH masale Swargiya Dharampal ji’s heart was beating for India. I hope this will inspire you. pic.twitter.com/KmRqS0EpOC