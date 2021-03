Fact Check: क्या NTA ने जारी किया है नीट परीक्षा का पैटर्न? जानें सच्चाई

Fact Check

oi-Love Gaur

नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट परीक्षा 2021 की तारीख का ऐलान हो चुका है। एमबीबीएस, बीडीएस में एडमिशन के लिए 1 अगस्त को परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी जल्द शुरू किया जाएगा। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर नीट 2021 परीक्षा पैटर्न की एक फोटो वायरल हो रही है, वायरल पोस्ट में बताया गया है कि डायरेक्टर जनरल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने NEET 2021 का परीक्षा पैटर्न जारी किया है, लेकिन एनटीए की ओर से अभी तक कोई पैटर्न जारी नहीं किया गया है।

जिससे साफ होता है कि वायरल पोस्ट फेक है। फेक पोस्ट की जानकारी देते हुए पीआईबी फैक्ट चेक ने इस पूरे मामले में एक ट्वीट किया है, जिसमें बताया गया है सोशल मीडिया पर DG NTA की ओर से नीट परीक्षा का पैटर्न जारी करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये एग्जाम पैटर्न फेक है और इसे एनटीए ने जारी नहीं किया है। परीक्षा के जुड़े अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर विजिट करें।

#FakeAlert

Several posts claiming that @DG_NTA has released the exam pattern of #NEET2021 are doing the rounds on social media#PIBFactCheck: This exam pattern is #Fake & not released by NTA.

For updates, visit the NTA's official website: https://t.co/rUhCOSavc2 pic.twitter.com/zLz8Aw7CcF