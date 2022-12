Fact Check: 150 रुपये के रजिस्ट्रेशन पर मिल रहा जीवन प्रमाण पत्र? सरकार ने बताई सच्चाई

150 रुपये के रजिस्ट्रेशन पर लाइफ सर्टिफिकेट देना का दावा करने वाली वेबसाइट को पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक में फर्जी कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई वेबसाइट सरकार से संबंध नहीं है।

जीवन प्रमाण डाउट ऑनलाइन (jeevanpraman.online) नामक एक वेबसाइट पर एक खबर जोरों से वायरल हो रही है। इस खबर के माध्यम से यह वेबसाइट जीवन प्रमाण पत्र (Life certificate) देने का वादा कर रही है। साथ ही पंजीकरण शुल्क के नाम पर 150 रुपये का भुगतान करने को कह रही है। वेबसाइट पर यह खबर जोरों से चल रही है। खबर के वायरल होने पर प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इसका फैक्ट चेक किया है।

A #Fake website 'https://t.co/6UVJ1cJKOf' is claiming to provide Life certificate and seeking a payment of ₹150 on the pretext of registration charge #PIBFactCheck

▶️ No such website is associated with the Govt of India

▶️ For authentic info, visit: https://t.co/oWcFpmAlf2 pic.twitter.com/m2bIbim1zQ